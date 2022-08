ट्विन टॉवर में विस्फोटक लगने से दहशत में लोग, सोसायटी छोड़कर जाने को मजबूर, धमाके वाले दिन करने होंगे ये काम

Supertech Twin Tower Noida Demolition: नोएडा स्थित ट्विन टावर में विस्फोटक लगने के बाद स्थानीय लोगों का रहना मुश्किल हो गया।

नोएडा के सेक्टर-93ए स्थित ट्विन टावर में शनिवार सुबह से विस्फोटक लगाने का सिलसिला शुरू हो गया था। एडिफिस इंजीनियरिंग और जेट डिमोलिशन के विशेषज्ञों ने 32 मंजिला एपेक्स और 29 मंजिला सियान टावर के ऊपरी तीन मंजिलों पर विस्फोटक लगाए। विस्फोट सुपरटेक के ट्विन टावर (एपेक्स और सियान) ध्वस्त करने की तैयारियां तेजी से जारी हैं। रविवार को दोनों टावर के तीन और ऊपरी तलों पर करीब 300 किलो विस्फोटक लगा दिए गए। विस्फोटक लगने के बाद इलाके के लोग दहशत में हैं। हाल ये है कि लोग सोसायटी छोड़कर जा रहे हैं।

People in panic due to explosion in Supertech Twin Tower Noida forced to leave society and Guideline