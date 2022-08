कानपुर से जैश-ए-मोहम्मद का आतंकी हबीबुल गिरफ्तार, 15 अगस्त से पहले यूपी को दहलाने की थी योजना

Terrorist Habibul arrested: 15 अगस्त से पहले बड़ी आतंकी साजिश को नाकाम करते हुए कानपुर से एटीएस (ATS) ने एक आतंकी हबीबुल को पकड़ा।

उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले से एटीएस ने एक आतंकी हबीबुल इस्लाम को गिरफ्तार किया है। जहां देशभर में एक तरफ आजादी के 75 वर्ष पूरे होने में तिरंगा यात्रा, हर घर तिरंगा और आजादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। वहीं, दूसरी तरफ आतंकी संगठन भी सक्रिय हैं। इसलिए सुरक्षा एजेंसियां देशभर में अलर्ट मोड पर हैं। एसटीएफ ने हबीबुल उर्फ सैफुल्लाह के दस्तावेज और फोन खंगाल रही है। 15 अगस्त से पहले यूपी दहलान की तैयारी थी। कुछ दिन पहले सहारनपुर से एएनआई-यूपी एटीएस द्वारा गिरफ्तार किए गए नदीम की निशानदेही पर एसटीएफ ने गिरफ्तार किया। यूपी एटीएस ने कानपुर से जैश ए मोहम्मद से जुड़े एक और आतंकी को गिरफ्तार किया है।

पुलिस सूत्रों के अनुसार पकड़े गए आतंकी की पहचान हबीब उल इस्लाम उर्फ सैफुल्लाह के रूप में हुई है। इसको फतेहपुर से कानपुर लाया गया था। फतेहपुर में कुछ दस्तावेज मिले थे। फिलहाल अब एटीएस लखनऊ में पूछताछ करेगी। पकड़ा गया आतंकी वर्चुअल आईडी बनाने में एक्सपर्ट है। हबीबुल सोशल मीडिया के माध्यमों जैसे टेलीग्राम, वॉट्सऐप, फेसबुक मैसेंजर आदि के जरिए पाकिस्तान और अफगानिस्तान के हैंडलर से जुड़ा था। जानकारी के अनुसार पकड़ा गया आतंकी बिहार के मोतिहारी का रहने वाला है।

Terrorist Habibul arrested from Kanpur plan was to shake UP before August 15