फ्री-फ्री-फ्री! 15 अगस्त पर इन Multiplex Cinema Halls पर मुफ्त में देखिए मनपसंद फिल्म, आदेश हुए जारी

Watch Free movie on 15 August: उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में 15 अगस्त के खास मौके पर मुफ्त में फिल्म देखे।

उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में आजादी के अमृत महोत्सव पर मुफ्त में फिल्म देखिए। 15 अगस्त को लखनऊ के मल्टीप्लेक्स सिनेमा हॉल में मुफ्त में फिल्म दिखाई जाएगी। इसके लिए लखनऊ जिलाधिकारी ने निर्देश भी जारी कर दिया है। इस निर्देश के तहत लखनऊ के अलग-अलग मल्टीप्लेक्स सिनेमा हॉल में देशभक्ति की फिल्में दिखाई जाएंगी, जिसके लिए मल्टीप्लेक्स के नाम उनमें लगी फिल्म, हॉल नंबर और सीट्स की जानकारी जारी की गई है। जिलाधिकारी के के अनुसार ‘राष्ट्रीय पर्व स्वतंत्रता दिवस 2022 पर पिछले सालों की भांति इस साल भी जनपद में संचालित मल्टीप्लेक्स में देशभक्ति फिल्मों का नि:शुल्क प्रदर्शन किया जाना प्रस्तावित है।

Watch your favorite movie for free on 15th August at these Movie Theaters In Lucknow