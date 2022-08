CM Yogi को फिर बम से उड़ाने की मिली धमकी, बैग में भरी मिली चिट्ठी, हाई अलर्ट

Threat to CM Yogi: उत्तर प्रदेश में एक बार फिर सीएम योगी और हिंदूवादी नेता देवेंद्र तिवारी को बम से उड़ाने की धमकी मिली है।

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को बम से उड़ाने की की धमकी मिली है। पिछले कई दिनों से सीएम योगी (CM Yogi) को जान से मारने की धमकी मिल रहीहै। लखनऊ के आलमबाग इलाके में रहने वाले देवेंद्र तिवारी के घर पर एक बैग में धमकी भरी चिट्ठी मिली है, जिसमें सीएम योगी और देवेंद्र तिवारी को बम से उड़ाने की धमकी दी गई है। धमकी के बाद अधिकारी सुरक्षा को लेकर अलर्ट हो गए हैं। सूत्रों को अनुसार शुक्रवार को चिट्ठी मिलने की बात बताई जा रही है।

CM Yogi received threat to blow up a bomb got a letter filled in the bag, high alert