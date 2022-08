यूपी का पहला संस्थान बना लक्ष्मीपत सिंहानिया कार्डियोलॉजी जहां मिलेगी डिग्री, 64 सीटों की अनुमति मिली

UP News: उत्तर प्रदेश में पहला कार्डियोलॉजी सेंटर बन गया, जहां से पैरामेडिकल टेक्नीशियन तैयार होंगे। यहां डिग्री भी दी जाएगी।

लक्ष्मीपत सिंहानिया (एलपीएस) हृदय रोग संस्थान अब उत्तर प्रदेश को स्किलफुल पैरामेडिकल टेक्नीशियन देगा। प्रदेश में कॉर्डियोलाजी सेंटर पहला ऐसा संस्थान बन गया है, जहां इसकी डिग्री मिलेगी। यहां नए कोर्सों को शुरू करने की अनुमति मिल गई है। नेशनल मेडिकल कमीशन और शासन ने कार्डियोलॉजी सेंटर को बैचरल ऑफ ओटी टेक्नीशियन, बैचलर ऑफ कार्डियोलॉजी टेक्नोलॉजी, बैचरल ऑफ परफ्यूजन टेक्नोलॉजी और बैचलर ऑफ एक्सरे-सीटी टेक्नोलॉजी कोर्से शुरू करने की अनुमति दी है। इन सभी कोर्स में 64 सीटें होंगी। इनकी पढ़ाई इसी सत्र से शुरू करने के लिए कहा गया है। इन कोर्सों के साथ ही पहली बार एमएससी कॉर्डियोथोरेसिक नर्सिंग कोर्स भी शुरू करने की अनुमति मिली है। इस कोर्स में 20 सीटें होंगी।

Laxmipat Singhania Cardiology Center in Kanpur became the first center of the state where you will get degree 64 seats