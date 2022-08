घर पर फहराया पाकिस्तानी झंडा, लोगों का फूटा गुस्सा तो एक्शन में आई पुलिस, जानिए पूरा मामला

Pakistan Flag Hoiested in Kushinagar: कुशीनगर में एक युवक ने अपनी छत पर तिरंगा के जगह पाकिस्तान का झंडा लगा दिया, जिसके बाद सोशल मीडिया पर घमासान हो गया।

उत्तर प्रदेश के कुशीनगर से चौंकाने वाला मामला सामने आया। यहां एक समुदाय विशेष के युवक ने अपने घर पर पाकिस्तान का झंडा फहराया। 75वें स्वतंत्रता दिवस को लेकर देशभर में उत्साह देखने को मिल रहा है। लोग इसको लेकर तरह-तरह के कार्यक्रमों में देशभक्ति दिखा रहे हैं। देशभर में विशेष उपलब्धि को अमृत महोत्सव के रूप में मनाया जा रहा है। पीएम मोदी द्वारा हर घर तिरंगा अभियान को लेकर किए गए आव्हान पर लोग घरों में तिरंगा फहरा रहे हैं। वहीं कुछ असामाजिक तत्व अपने देश विरोधी कृत्यों से माहौल को बिगाड़ने का प्रयास किया जा रहा है। हालांकि पुलिस ने मामले को संज्ञान में लेकर जांच पड़ताल शुरू कर दी है।

Man hoisted Pakistani flag at home people got angry then police came into action in Kushinagar