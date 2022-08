अरबों की काली कमाई का खुलासा, एक हफ्ते छापेमारी के बाद 150 करोड़ रुपये किए सरेंडर

Income Tax Raid: पिछले एक सप्ताह से सपा के पूर्व एमएलसी समेत कई बड़े कारोबारियों के ठिकानों पर आयकर विभाग छापेमारी कर रहा था।

झांसी आर कानपुर सहित पांच शहरों में घनाराम समूह पर की गई आयकर छापेमारी में अरबों की काली कमाई का पर्दाफाश हुआ है। एक हफ्ते तक चली जांच के बाद समूह ने 150 करोड़ रुपये सरेंडर किए हैं। इसके अलावा 15 करोड़ से ज्यादा का कैश और ज्वैलरी सीज की गई है, जिसका हिसाब कारोबारी नहीं दे सके।

Disclosure of billions of black money Ghanaram Group surrendered Rs 150 crore after a week of IT raids