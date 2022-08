'हर-हर शंभू' गाने की गायिक फरमानी नाज का गाना  यूट्यूब ने हटाया, जानिए क्या कर दी गलती

Farmani NAaz Songh Har Har Shambhu: फरमानी नाज का हर हर शंभू गाना यूट्यूब से हटा दिया गया। उनकी एक गलती भारी पड़ गई।

रातों-रात हर-हर शंभू गाकर मशहूर हुई फरमानी नाज (Farmani Naaz) का गाना यूट्यूब से हटा दिया गया। बता दें कि वे ‘हर हर शंभू’ (Har Har Shambhu) गाकर सुर्खियों पर आ गई थीं। इस गाने पर मुसलिम समुदाय के कुछ लोगों द्वारा विरोध भी किया गया था। लेकिन खासबात ये है कि उनका गाया यह गाना अब यूट्यूब पर मौजूद नहीं है। दरअसल, फरमानी नाज की एक बड़ी गलती की वजह से यूट्यूब ने यह कदम उठाया है। ‘हर हर शंभू’ को सावन के महीने में खूब सुना गया। इंस्टा से लेकर फेसबुक तक यह गाना ट्रेंड पर बना हुआ है। हर किसी की जुबां पर यह गाना बसा हुआ है।

