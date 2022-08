सरकार और अफसरों की लापरवाही से डूबे 40 लोग, पुल नहीं बनने के कारण नाव से पार करे रहे थे यमुना

Banda News: बांदा में सरकार और अफसरों की अनदोखी से बड़ा हादसा हो गया। पुल नहीं बनने के कारण लोगों को नाव में सवार होकर जाना पड़ता।

बांदा में बबेरू के मर्का और फतेहपुर में असोथर के रामनगर कोहाना क्षेत्र के लोगों का सफर आसान करने के लिए यमुना पर पुल निर्माण की अधारशिलाा वर्ष 2011 में बसपा शासनकाल में रखी गई थी। कछुआ गति से काम होने के चलते अब तक पुल निर्माण पूरा नहीं हो सका। जबकि इसके लिए तीन बार बजट रिवाइज हुआ है। वक्त पर पुल बन जाता तो ग्रामीणों को मौत की सवारी न करनी पड़ती। सरकार की अनदेखी और अफसरों की लापरवाही से काम टलता रहा। इसकी कीमत ग्रामीणों को अपनी जान देकर चुकानी पड़ी। डूबे 40 लोगों में से अभी तक 5 शवों निकाला गया। बाकी लोग अभी लापता हैं।

Due to non-construction of bridge Yamuna crossing by boat 40 people drowned due to negligence of government and officers