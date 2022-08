राजू श्रीवास्तव की हालत बिगड़ी, Delhi AIIMS में वेंटिलेटर सपोर्ट पर कॉमेडियन, फैंस सलामती की कर रहे दुआ

Comedian Raju Srivastava: मशहूर कॉमेडियन राजू श्रीवास्तव की हालात नाजुक बनीं हुई है। इस समय वेंटिलेटर पर रखा गया है।

मशहूर कॉमेडियन राजू श्रीवास्तव की हालत काफी नाजुक है। दवाओं के साथ दुआओं की भी जरूरत है। सूत्रों के मुताबिक, एंजियोप्लास्टी के बाद उन्हें वेंटिलेटर पर रखा गया है। उनकी स्थिति को देखते हुए उनके अपने शहर कानपुर में फैंस ने पूजा-अर्चना शुरू कर दी है। कॉमेडियन की ठीक होने के लिए भगवान से प्रार्थना कर रहे। बता दें कि बुधवार को सीने में दर्द होने और जिम में कसरत के दौरान गिर जाने के बाद उन्हें एम्स में भर्ती कराया गया था। बाद में उनकी एंजियोप्लास्टी हुई।

Comedian Raju Srivastava's condition Critical on ventilator support in Delhi AIIMS fans started Prayers in Kanpur