अब लखनऊ से 7 घंटे में पहुंच जाएंगे भोपाल, राजधानियों के बीच बढ़ेगी कनेक्टिविटी

UP MP Highway: अब उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल पहुंचना आसान हो जाएगा।

अब लखनऊ से भोपाल आना-जाना आसान हो जाएगा। अब दस घंटे के बजाए 7 घंटे में ही भोपाल पहुंच जांएगे। कनेक्टिविटी को बढ़ाने के लिए प्रोजेक्ट तैयार हो गया है। एनएचएआई ने महोबा से सागर और सागर से भोपाल फोरलेन हाइवे निर्माण के लिए जमीन अधिग्रहण का गजट जारी कर दिया है। यूपी और एमपी की राजधानियों को जोड़ने के लिए लोगों को छह सौ किलोमीटर का सीधा हाईवे मिलेगा। यह सफर सात घंटे में पूरा किया जा सकेगा। अभी तक कानपुर से भोपाल जाने के लिए लोगों को झांसी होकर जाना पड़ता है, इसमें दस घंटे से ज्यादा का सफर करना पड़ता है। हाईवे का रास्ता लखनऊ से कानपुर व कानपुर से कबरई के जरिए पूरा किया जा सकेगा। एनएचएआई छतरपुर यूनिट की टीम ने महोबा से सागर और सागर से भोपाल के बीच के एलाइनमेन्ट को फाइनल कर दिया है।

Now Bhopal reach Lucknow in 7 hours connectivity increase between UP MP capitals