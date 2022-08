लखनऊ-कानपुर आना जाना हो जाएगा आसान, चलेगी Rapid Rail, प्रपोजल तैयार

Rapid Rail in UP: उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल कार्पोरेशन द्वारा कानपुर और लखनऊ के बीच रैपिड रेल चलाए जाने की तैयारी है। इसके लिए प्रस्ताव तैयार हो गया।

Updated: August 10, 2022 11:12:41 am

अब कानपुर व लखनऊ के बीच कनेक्टिविटी बढ़ाने और दूरी कम करने के लिए रैपिड रेल चलाने की तैयारी है। इसके लिए यूपी मेट्रो ने जहां आरएफपी (रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल) तैयार कर लिया है वहीं रूट का भी प्रारंभिक निर्धारण हो गया है। प्रमुख सचिव आवास नितिन गोकर्ण ने कमिश्नर डॉ. राजशेखर व केडीए उपाध्यक्ष अरविंद सिंह समेत कमेटी के सभी सदस्यों को प्रेजेंटेशन के लिए बुलाया है।

Lucknow-Kanpur Travel will be easy Rapid Rail proposal ready by UPMRC