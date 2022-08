Building pillar collapsed in Kanpur: कानपुर में देर रात एक बिल्डिंग का पिलर धंस गया। हाल कुए ऐसा हुआ कि कोई फूट-फूट कर रोया तो कोई पूरी रात नहीं सोया।

कानपुर में देर रात उस वक्त चीख पुकार मच गई जब अचानक बिल्डिंग का पिलर धंस गया। बिंल्डिंग में रहने वाले परिवार दहशत में आ गए। बता दें कि अपार्टमेंट में 14 फ्लैट हैं, जिसमें 12 परिवार रहते है। पिलर धंसने और दरार आने के बाद परिवार सड़क पर आ गए। सिर्फ 19 साल पुरानी बिल्डिंग मे दरार आने से परिवार भी दंग रह गए। जानकारी के अनुसार बिल्डिंग गांधी नगर निवासी प्रेम पाखरानी ने बनाई थी। पिलर धंसने से परिवारों के आगे रात बिताने की बड़ी समस्या खड़ी हो गई। ऐसे में कुछ परिवारों ने रिश्तेदारों के घर का रुख किया तो कुछ ने होटल में शरण ली। तो वहीं कुछ को गुरुद्वारे में सोना पड़ा। फ्लैट नंबर वन में रहने वाले पेंट ट्रेडर्स सुनील आहुजा देर रात तक पत्नी दिव्या और बेटे कुश के साथ बाहर खड़े रहे। उसके बाद कुछ दूरी पर रहने वाले रिश्तेदार के यहां चले गए।

Destroyed homes of 12 families people on the streets after building pillar collapsed in Kanpur