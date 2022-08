कानपुर-कन्नौज समेत मंडल के लिए मोहर्रम का मास्टर प्लान तैयार, होगी कड़ी सुरक्षा, तलवार, लाठी-डंडे पर रोक

Alert for Muharram: उत्तर प्रदेश में मोहर्रम के साथ साथ आगामी त्योहारी में अमन शांति बरकार रखने के लिए यूपी पुलिस जुट गई है। संवदनशील जिलों में मास्टर प्लान तैयार हुआ।

मोहर्रम को लकर उत्तर प्रदेश पुलिस पहले से ही अलर्ट हो गई है। खासकर संवेदनशील जिलों के लिए पुलिस ने मास्टर प्लान तैयार किया है। बीेते दिनों कानपुर और कन्नौज में हुई हिंसा के बाद पुलिस सख्त है। पुलिस आयुक्त बीपी जोगदण्ड ने आगामी त्यौहारों में शहर के अमन-चैन के लिये मास्टर प्लान तैयार किया। आयुक्त ने सभी प्रमुख अधिकारियों और समेत थाना प्रभारीयों समेत चौकी प्रभारियों संग बैठक की। बैठक में उन्होंने गंगा जमुनी तहजीब पर किसी प्रकार की आंच ना आने पाए इसके लिये निर्देश दिये। उन्होने पुलिस अधिकारियों को मोहर्रम में निकलने वाले जुलूस के लिये भी तैयारियां रखने के निर्देश दिये। रूट डायवर्जन और जाम समेत आवारा पशुओं के मुद्दे को भी उन्होंने गंभीरता से लेते हुए इसपर भी होमवर्क करने की बात कही। सख्त लहजे में उन्होंने कहा ड्यूटी से कटने वालों को कड़ी कार्रवाई के लिये भी उन्होंने तैयार रहने के निर्देश दिये।

Master plan of Muharram ready for the division including Kanpur-Kannauj security will be tight in UP