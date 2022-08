राखी की लाज निभाओ मेरे बांके बिहारी लाल, पूरी करो आस, नंबर से भर दो Answer sheet

Banke Bihari: रक्षाबंधन के लिए बहनें अपने भाइयों को राखियां भेजने लगी है। कुछ बहनों ने बांके बिहारी को भी राखी तो भेजी ही लेकिन कुछ खास...

रक्षाबंधन के (Raksha Bandhan 2022) लिए बहनें धूम-धाम से तैयारियां कर रही हैं। जो बहनें दूर रहती हैं उन्होंने पहले ही राखियां पोस्ट कर दी है। ऐसी ही एक बहन ने दिल्ली से मथुरा के लिए राखी पोस्ट, लेकिन ये राखी सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बन गई। दरअसल, ये राखी दिल्ली से एक बहन ने श्रीबांके बिहारी (Banke Bihari Mandir) को भेजी है, जिसमें उसने राखी के उपहार में अपनी छोटी बहन के लिए 85 फीसदी नंबर की मांग की है। खास बात तो ये है कि ऐसी एक-दो नहीं बल्कि हजारों राखियां पहुंची है। जिनकी भावनाओं को पढ़कर भावुक हो जाएंगे। बहन अपने भाइयों की कलाई पर रक्षा सूत्र बांधकर उनकी लंबी उम्र की कामना करती हैं। भाई भी बहन की रक्षा का वचन देते हैं। ऐसे में बहनों ने भी बांके बिहारी से अपनी दिलों की इच्छा चिट्ठी का माध्यम से रखी है।

मेरी छोटी बहन बहुत परेशान है 85% दिला देना

मंदिर के प्रबंधक मुनीश शर्मा ने जानकारी देते हुए बताया कि राखी भेजने का यह सिलसिला रक्षाबंधन से एक महीने पहले से शुरू हो जाता है। हजारों की संख्या में भगवान के लिए राखियां आती हैं। इन्ही में से एक पत्र दिल्ली से भी आया है, जिसमें लिखा है,"मेरी छोटी बहन बहुत परेशान है। उसके ससुराल वाले प्रताड़ित करते हैं। बहन का न ऑफिस में मन लग रहा ना एग्जाम में। भैया बांके बिहारी बहन का एग्जाम अच्छे से करा देना। उसे 85% मार्क्स दिला देना।"

Rakhi and Letter Sent to Banke Bihari Mandir Mathura Gone Viral