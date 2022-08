Covid-19 Update: यूपी में कोरोना ने एक बार फिर तोड़ा रिकॉर्ड, नोएडा में सबसे अधिक केस

Covid 19 Update: उत्तर प्रदेश में कोरोना के आंकड़ों का ग्राफ फिर ऊपर पहुंच गया। पांच महीने बाद इतने केस दर्ज हुए। बच्चे भी संक्रमित हो रहे हैं।

उत्तर प्रदेश में एक बार फिर कोरोना वायरस का संक्रमण तेजी से बढ़ने लगा है। उत्तर प्रदेश में बीते 24 घंटे में 74,384 लोगों की कोरोना जांच (Corona Virus Test) की गई। इसमें से 887 लोग संक्रमित पाए गए। बड़ी बात ये है कि संक्रमितों में बच्चे भी हैं। करीब साढ़े पांच महीने बाद कोरोना के इतने अधिक मामले सामने आए हैं। बीते 16 फरवरी 2022 को इससे अधिक 923 मरीज मिले थे। उत्तर प्रदेश में कोरोना वायरस से संक्रमण नए मिले मरीजों के मुकाबले कम 464 रोगी ही स्वस्थ हुए। ऐसे में अब कोरोना के कुल मरीजों की संख्या बढ़कर चार हजार हो गई है। नोएडा में कोरोना के सबसे अधिक मामले हैं।

Corona virus break record once again in UP highest number of cases in Noida