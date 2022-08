Delhi-Meerut Expressway में चलते दिखे दो और तीन पहिया वाहन तो हो जाएंगे जब्त, जानें नया रास्ता

Delhi Meerut Expressway: अब दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस-वे पर दो और तीन पहिया वाहन चलते नजर आए तो जब्त कर लिए जाएंगे। जुर्माना भी देना होगा।

दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस-वे में चलने वालों के लिए बड़ी खबर है। अब एक्सप्रेस-वे में दो पहिया और तीन पहिया वाहन चलाने की अनुमति नहीं है। एनएचएआई के नियमों के अनुसार अगर दिल्ली-मेरठ एक्सप्रेसवे पर वाहन चलते नजर आए तो सीज कर दिया जाएगा। साथ ही 20 हजार रुपये का जुर्माना भी वसूला जाएगा। ट्रैफिक पुलिस और एनएचएआई द्वारा इसके लिए प्लान भी तैयार हो गया है।

दरअसल, दिल्ली-मेरठ एक्सप्रेस-वे की कमियों को दूर करने के लिए एसएसपी ने मामले को संज्ञान लिया। एसपी ट्रैफिक को एनएचएआई को प्लान बनाकर एक्सप्रेस-वे की सभी कमियों को दूर करने और एक्सप्रेसवे पर दो पहिया और तीन पहिया वाहनों पर रोक लगाने के निर्देश दिए हैं। अधिकारियों का कहना है कि बढ़ रही दुर्घटनाओं की वजह से ये फैसले लिए गए हैं। 28 जुलाई को मसूरी के दीनानाथपुर पूठी निवासी एक महिला, किशोरी और बच्ची दोपहिया वाहन से जाते समय रास्ता भटकने के कारण दिल्ली-मेरठ एक्सप्रेसवे पर चढ़ गए और वापस लौटने पर हादसे का शिकार हो गए। तीनों की दर्दनाक मौत हो गई थी। इसी तरह कई बड़े हादसे हो चुके हैं।

Delhi Meerut Expressway Two and three wheelers Vehicle not Allowed confiscated and pay fine (File photo)