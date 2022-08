कानपुर में तीसरे दिन भी आयकर के छापे, 2.25 करोड़ कैश, दो किलो सोना सीज

Income Tax Raid in UP: उत्तर प्रदेश में आयकर विभाग की कई शहरों में छापेमारी चल रही है। कानपुर की टीम को बड़ी सफलता मिली है।

घनाराम समूह और उनके सहयोगी बिल्डरों पर आयकर छापेमारी शुक्रवार को तीसरे दिन भी जारी रही। अभी तक समूह के परिसरों से 2.25 करोड़ रुपये व दो किलो सोने की ज्वैलरी भी सीज की गई है। करीब 40 करोड़ रुपये के लेनदेन के सबूत मिले हैं। वहीं समूह से जुड़े चार्टर्ड एकाउंटेंट फरार हो गए हैं। बुधवार को आयकर विभाग ने घनाराम समूह के 25 परिसरों सहित कुल 32 ठिकानों पर छापे मारे थे। छापे झांसी, कानपुर, लखनऊ, दिल्ली और नोएडा में मारे गए। 150 से ज्यादा आयकर अधिकारी इस कार्यवाही में शामिल हैं। तीसरे दिन तक जांच में करोड़ों कैश व सोने की ज्वैलरी मिलने के साथ ही पांच और लॉकर मिले। इस तरह अभी तक सीज किए गए लॉकरों की संख्या दस पहुंच गई है। इन्हें बाद में खोला जाएगा।

Income tax raids in Kanpur on the third day 2.25 crore cash two kg gold seized (File Photo)