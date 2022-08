यूपी में इस शहर के सवा लाख घरों का पहली बार देना होगा House Tax, लिस्ट हो चुकी तैयार

UP News: अब हाउस टैक्स को लेकर बड़ा बदसाव हुआ है। शासन के निर्देशों के बाद करीब सवा लाख घरों का टैक्स चुकाना होगा।

शहर के सवा लाख घर पहली बार हाउस टैक्स देंगे। इसमें से अकेले सोसायटी इलाके के ही 50 हजार घरों को हाउस टैक्स के दायरे में लाया गया है। शासन द्वारा नामित की गई एजेंसी इंडियन टेलीकॉम इंडस्ट्री(आईटीआई) के सर्वे के आधार पर 60 हजार नए घरों पर टैक्स निर्धारण की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। बाकी चिह्नित किए गए मकानों के भी बिल जल्द ही तैयार किए जाएंगे।

UP 1.25 lakh houses of Kanpur have to pay house tax for the first time list is ready