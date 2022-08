शादी के चार साल बाद दहेज में नहीं दिया भैंस तो तीन तलाक देकर बीवी को घर से बाहर निकाला

Triple Talaq in UP: यूपी के बदायूं में एक व्यक्ति ने अपनी पत्नी को दहेज में भैंस ने लाने की वजह से तलाक दे दिया।

दहेज में अक्सर लोग रुपए-पैसे, गाड़ी और घर मांगते हैं। लेकिन बदायूं में पति ने भैंस के लिए बीवी को तीन तलाक दे दिया। इतना ही नहीं बल्कि धक्के मार कर घर से बाहर भी निकाल दिया। बदायूं जिले के अलापुर थाना क्षेत्र के उघैनी गांव निकाह के चार साल बाद पति ने एक भैंस सहित दहेज में एक लाख रुपए की मांग पूरी न होने पर पत्नी को तीन तलाक दे दिया। पीड़ित महिला ने मारपीट कर घर से बाहर निकाल देने का आरोप लगाया है। जिसके बाद पुलिस (Budaun Police) ने पति सहित चार ससुरालीजनों पर मुकदमा दर्ज कराया है।

