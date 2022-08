सस्ते दामों में फटाफट खरीदें घर, प्राधिकरण विशेष छूट के साथ लाया बड़ा ऑफर, यहां करें आवेदन

Home Plan: यदि आप भी अपना सपनों का आशियाना चाहते हैं तो आपके सुनहरा मौका है। मात्र 6 लाख में घर ले सकते हैं।

उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में यदि आप आशियाने का सपना देख रहे हैं तो सोचिए मत फटाफट पूरा कर लीजिए। क्योंकि लखनऊ विकास प्राधिकरण विशेष ऑफर्स के साथअलग अलग योजनाओं में घर प्रदान कर रहा है। लखनऊ विकास प्राधिकरण 11 अगस्त से लेकर 10 सितंबर तक अपनी विभिन्न योजनाओं में फ्लैट बेच रहा है, जिसमें आप ऑनलाइन पंजीकरण कराकर फ्लैट हासिल कर सकते हैं। पंजीकरण करने के लिए आवेदकों को फ्लैट की 10 फीसदी धनराशि जमा करनी होगी। इसके अलावा फ्लैट आवंटन के 60 दिन के अंदर आवंटी पूरा बकाया दे देगा तो उसे 5 फीसदी छूट भी लखनऊ विकास प्राधिकरण की ओर से दी जाएगी।

Buy house in Lucknow at cheap prices authority brought big offer with special discount