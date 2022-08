बांदा नाव हादसाः  डूबे मां-बाप कब आएंगे, हर पल पूंछ रहे बच्चे, 24 घंटे बाद भी नहीं लौटे फूट-फूट कर रो रहा पूरा गांव

Boat Accident: उफनाई यमुना नदी की बीच गुरुवार को यात्रियों से भरी नाव पलट गई। दूसरे दिन भी लापता लोगों की तलाश जारी है। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की सात टीमें लगाई गई हैं।

यमुना में डूबे बाबू और सीता के दोनों बच्चे घर पर मां-बाप के वापस आने की राह दो दिन से टकटकी भरी निगाहों से देख रहे है। कोई उनको यह बताने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा है कि उनके मां-बाप यमुना की लहरों में पलटी नाव के दौरान लापता हो गए है। परिजन और घर पर आए रिश्तेदार यही भरोसा दे रहे हैं कि बहुत ही जल्द उनके मां-पिता घर आने वाले है। बता दें कि एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की सात टीमें लगाई गई हैं। घटना के 20 घंटे बीत जाने के बाद भी लापता नाव सवार नहीं मिले। इस हादसे में 15 लोग बच निकले थे, 17 लोग अभी भी लापता हैं।

Banda Boat Accident Children Asking about their Parents After 24 Hours of Accident