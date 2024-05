एस्ट्राजेनेका का दावा : Covishield vaccine के फायदे साइड इफेक्ट्स के जोखिम से कहीं ज्यादा

एस्ट्राजेनेका ने एक बयान में कहा कि “अनुसंधान और असली दुनिया के आंकड़ों के अनुसार, एस्ट्राजेनेका-ऑक्सफोर्ड वैक्सीन को हमेशा सुरक्षित पाया गया है।” कोविशील्ड वैक्सीन लगवाने के फायदे बहुत ज़्यादा Benefits of getting the Covishield vaccine कंपनी ने ये भी कहा कि “पूरी दुनिया के रेगुलेटर्स का यही कहना है कि वैक्सीन लगवाने के फायदे बहुत ज़्यादा हैं, और दुर्लभ साइड इफेक्ट्स के जोखिम से कहीं ज्यादा हैं।”

भारत में कोविशील्ड (Covishield ) और यूरोप में वैक्सज़ीव्रिया के नाम से बिकने वाला ये वैक्सीन एक विशेष तरह का वैक्सीन है। ब्रिटेन के टेलीग्राफ अखबार की रिपोर्ट के अनुसार, एस्ट्राजेनेका ने फरवरी में ब्रिटेन की हाईकोर्ट में दाखिल किए गए एक दस्तावेज में माना था कि उनकी वैक्सीन “कुछ दुर्लभ मामलों में टीटीएस का कारण बन सकती है।”

टीटीएस यानी थ्रोम्बोसिस थ्रोम्बोसाइटोपेनिया सिंड्रोम एक ऐसी बीमारी है जिसमें शरीर में खून के थक्के जम जाते हैं और खून में प्लेटलेट्स की संख्या कम हो जाती है। रिपोर्ट में ये भी बताया गया है कि ब्रिटेन में दवा कंपनी के खिलाफ 51 मामले दर्ज कराए गए हैं, जिनमें लोगों का आरोप है कि उनकी वैक्सीन की वजह से उन्हें गंभीर बीमारी हुई या उनकी मौत हो गई। इन लोगों ने कंपनी से करीब 10 करोड़ पाउंड हर्जाने की मांग की है।

वहीं कंपनी का कहना है कि उनकी प्राथमिकता लोगों की सुरक्षा है और वो उन लोगों के प्रति संवेदना व्यक्त करते हैं जिन्होंने वैक्सीन की वजह से अपनी सेहत खोई या किसी अपने को खोया।

स्वास्थ्य विशेषज्ञों का कहना है कि एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन (AstraZeneca vaccine) के साइड इफेक्ट्स के बारे में नई जानकारी नहीं है और इस वजह से घबराने की कोई बात नहीं है।