आईआईटी कानपुर का नया शोध, एक क्लिक पर पता चल जाएंगे संस्कृत शब्दों के तीन भाषा में अर्थ

IIT Kanpur: आईआईटी कानपुर ने एक ऐसी वेबसाइट तैयार की है, जिसमें चार अलग अलग भाषाओं में आपको ग्रंथ उपलब्ध होंगे.

आईआईटी कानपुर द्वारा एक ऐसी वेबसाइट तैयार की गई, जो अन्य भाषाओं में उच्चारण कर सकेगी। संस्थान ने अपडेट करते हुए अब इस वेबसाइट से संस्कृत और उर्दू जैसी भाषाओं को जोड़ा है। संस्कृत, उर्दू, हिन्दी और अंग्रेजी भाषाओं में उच्चारण या यू कहे कि ट्रांसलेट कर सकते हैं। मात्र एक क्लिक से संस्कृत और उर्दू जैसे शब्दों का अर्थ और ट्रांसलेशन जान सकते हैं। आईआईटी कानपुर के इंजीनियर बीएम शुक्ला ने ये वेबसाइट विकसित की है, जिसमें संस्कृत भाषा को अधिक महत्व दिया गया है। इस वेबसाइट की खासियत है कि संस्कृत ही नहीं, हिन्दी, उर्दू और अंग्रेजी के किसी भी शब्द को इस पर डालते ही अन्य तीन भाषाओं में उसके अर्थ आ जाएंगे।

IIT Kanpur New research in one click will know the meaning of Sanskrit words in three languages