मुस्लिम बेटियां और ज्यादा पढ़ने लगीं, दो साल में सात फीसदी बढ़ोत्तरी, BA और B.Sc से दूर हो रहे युवा

Education Survey: उत्तर प्रदेश के साल जिलों और 31 प्रमुख कॉलेजों में सर्वे किया गया। जिसमें खुलासा हुआ कि मुस्लिम बेटियां पढ़ने के लिए आगे बढ़ रही हैं।

मुस्लिम बेटियों में स्नातक करने का क्रेज बढ़ा है। पिछले दो वर्षों में बीए, बीएससी व बीकॉम में दाखिला लेने वाली मुस्लिम लड़कियों की संख्या में सात फीसदी का इजाफा हुआ है। दो साल पहले जहां 5 फीसदी दाखिले मुस्लिम लड़कियों के होते थे, वहीं इस बार यह संख्या 12 फीसदी पहुंच गई है। वहीं, उच्च वर्ग व उच्च मध्यम वर्ग के बच्चे अब बीए, बीएससी की पढ़ाई नहीं करना चाहते हैं। जो वर्ष पहले जहां इन वर्ग के छात्रों की संख्या 50 फीसदी होती थी, वहीं, इस बार सिर्फ पांच फीसदी दाखिले हुए हैं। यह चौंकाने वाला खुलासा हुआ है पीपीएन कॉलेज के वरिष्ठ शिक्षक और कानपुर विश्वविद्यालय शिक्षक संघ (कूटा) के अध्यक्ष डॉ. बीडी पांडेय के सर्वे में। उन्होंने सात जिलों के करीब 31 प्रमुख कॉलेजों में हुए दाखिले के आधार पर सर्वे रिपोर्ट तैयार की है।

