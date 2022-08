Indian Railways:  अब देश में कम होंगी ट्रेन दुर्घटनाएं, जैसे ही बढ़ेगा तापमान डैमेज हो जाएगा कोच

Train Accident Reduced in India: अब देश में ट्रेन दुर्घटनाएं कम होंगी। जैसे ही ट्रेनों का एक्सल हॉट होगा, कोच पहले ही डैमेज किया जा सकेगा।

ट्रेन के चक्कों में हॉट एक्सल की होने वाली घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए रेल प्रशासन ने दिल्ली, मुंबई, हावड़ा, लखनऊ रूटों से आने वाली रेलगाड़ियों की चेकिंग के लिए आधुनिक मशीनें टीएक्सआर स्टाफ को मुहैया कराई हैं। एक्सल बॉक्स का तापमान 70 से 90 डिग्री हुआ तो ट्रेनों को निश्चित दूरी तक कॉशन यानी कि तय की गई गति से चलाया जाएगा। 90 डिग्री से अधिक तापमान पर ट्रेन का कोच डैमेज कर दिया जाएगा ताकि रास्ते में कोई दुर्घटना न हो। इसके लिए हर ट्रेन की नियमित चेकिंग का निर्देश भी जारी कर दिए गए हैं। एनसीआर में वैसे भी साल में 200 से 225 तक हाट एक्सल की घटनाएं होती हैं। एक सेंट्रल स्टेशन पर साल में औसतन 16-18 कोच डैमेज किए जाते हैं।

Now Indian Railways train accidents will be less in India when temperature rises coach will be damaged