उत्तर प्रदेश में मिलेगा 10 रुपए का बिजली कनेक्शन, बस पास होने चाहिए ये जरूरी दस्तावेज

Electricity connection in UP: उत्तर प्रदेश में अब मात्र 10 रुपए में बिजली का कनेक्शन ले सकते हैं। विभाग के चक्कर भी नहीं लगाने पड़ेंगे।

अब यूपी में मात्र 10 रुपए में बिजली कनेक्शन से सकते हैं। ये संभव हुआ है सीएम योगी आदित्‍यनाथ (yogi adityanath) सरकार द्वारा चलाई गई 'झटपट बिजली कनेक्‍शन' योजना (Jhatpat Bijli connection yojna) की शुरूआत से। इससे अब हर घर रोशन करने का अभियान चलाया गया है। इस योजना के माध्यम से बीपीएल और गैर बीपीएल समेत सभी श्रेणी में अब तक 23 लाख से अधिक बिजली कनेक्शन मुहैया कराए जा चुके हैं। बीपीएल परिवारों को इस योजना के तहत मात्र 10 रुपए की फीस पर बिजली कनेक्शन उपलब्ध कराया जा रहा है जबकि एपीएल श्रेणी में यह फीस 100 रुपए है। बीपीएल परिवारों को इस योजना में एक किलोवाट तक का कनेक्शन देने की छूट है। पात्रता के लिए इस योजना के मानदंड पूरे होने चाहिए।

