बारिश के दौरान स्कूल की दीवार गिरने से दो बहनों की मौत, एक की हालात नाजुक

School wall collapsed in Kanpur Dehat: कानपुर देहात में बारिश के दौरान एक स्कूल दीवार गिर गई। जिसमें दो बहनों की दबकर मौत हो गई।

अकबरपुर कस्बे के कालीगंज मोहल्ले में बारिश के दौरान एक स्कूल की दीवार ढहने से दो सगी बहनों की मौत हो गई। जबकि तीसरी गंभीर रूप घायल हो गई। उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। हादसे की जानकारी पर डीएम व एसपी ने घटनास्थल व जिला अस्पताल पहुंचकर परिजनों से घटना की जानकारी ली। इसके साथ ही उनको हर संभव मदद का भरोसा दिया।

