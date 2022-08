कुमार विश्वास ने कहा, अब उठ जाओ यार! अभी और ठहाके लगवाने हैं, कॉमेडियन राजू श्रीवास्तव की अब ऐसी हालत

Raju Shrivastava Health Update: कॉमेडियन राजू श्रीवास्तव की तबियत में पहले अब सुधार हो रहा है। कॉमेडियन की हालात पर कुमार विश्वास (Kumar Vishwas) ने कहा...

कवि कुमार विश्वास ने कोलकाता में स्वतंत्रता दिवस पर आयोजित शो के दौरान राजू श्रीवास्तव के जल्द ठीक होने की कामना की। कुमार विश्वास बोले, राजू भाई, आज का कोलकाता शो व उसके ठहाके आपके आरोग्य लाभ के लिए करूंगा। देखो यार, अब बहुत हुआ। अब जागो भी, देश के चेहरों पर तुम्हारी कलाकारी के कारण फैली करोड़ों मुस्कराहटें कितनी उदास हैं। आजादी की सालगिरह के दिन तो आंखें खोलो और ठहाकों को आजाद होने दो।

