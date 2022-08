आतंकी हबीबुल और नदीम पाकिस्तान और अफगानिस्तान से वुल्फ अटैक की ले चुके ट्रेनिंग, ये था बड़ा प्लान

Terrorist in UP: उत्तर प्रदेश में 15 अगस्त से पहले एटीएस ने दो आतंकियों को धर दबोचा। खतरनाक आतंकियों को मंसूबों का नाकाम कर दिया।

कानपुर में गिरफ्तार किए गए सैफुल्ला ने लोन वुल्फ अटैक की ट्रेनिंग ली है। यह खुलासा उसने एटीएस की पूछताछ में किया। पाकिस्तान और अफगानिस्तान स्थित कैंप में इस आक्रमण कला की ट्रेनिंग ली। पूछताछ में सुरक्षा एजेंसियों को और आधा दर्जन संदिग्धों के बारे में जानकारी मिली है। अब उनकी भी तलाश की जा रही है। फतेहपुर निवासी हबीबुल को 13 अगस्त की देर रात फतेहपुर से पकड़ा था। कानपुर से उसकी गिरफ्तारी दिखाने के बाद लखनऊ ले जाया गया। वहां कोर्ट में पेश करने से पहले एटीएस समेत अन्य सुरक्षा एजेंसियों के अधिकारियों ने संदिग्ध से पांच घंटे तक पूछताछ की। सैफुल्ला ने पूछताछ में बताया कि उसने पाकिस्तान में 20 दिन और अफगानिस्तान में 15 दिन के ट्रेनिंग कैंप में हिस्सा लिया था। वहीं, सहारनपुर में पकड़ा गया आतंकी नदीम भी शामिल था। दोनों योजनाओं के तहत काम कर रहे थे।

Terrorists Habibul and Nadeem taken training of Wolf Attack from Pakistan and Afghanistan made big plan