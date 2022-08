जानवरों के चारे 'चरी' से तैयार हुआ सबसे कम कैलोरी वाली सिरप, NSI का सफल प्रयोग

Lowest calorie Syrup Research: राष्ट्रीय शर्करा संस्थान ने अब तक सबसे कम कैलोरी वाला सिरप तैयार किया है। ये जानवरों के चारे से तैयार किया गया है।

Updated: August 18, 2022 11:09:08 am

राष्ट्रीय शर्करा संस्थान के वैज्ञानिकों ने यह तकनीक विकसित की है। इस तकनीक के जरिए जानवरों के खाने वाली चरी से अब शुगर सिरप तैयार होगा। ये सिरप सबसे कम कैलोरी वाला। चीनी और शहद से काफी कम कैलोरी सिरप में होगी। इसकी पुष्टि संस्थान की लैब के साथ हैदराबाद स्थित आईसीएआर-इंडियन इंस्टीट्यूट्स ऑफ मिलेट्स रिसर्च में भी हुई है। टेस्टिंग के लिए सिरप को कर्नाटक, महाराष्ट्र और दिल्ली के कई विशेषज्ञों के अलावा केंद्र सरकार के सचिव सुधांशु पांडेय को भी भेजा गया था, जिन्होंने इसकी जमकर सराहना की। जल्द यह तकनीक स्टार्टअप के माध्यम से बाजार में उपलब्ध होगी। 25 अगस्त को इस पर हैदराबाद में बैठक होगी। एनएसआई के निदेशक प्रो. नरेंद्र मोहन की अगुवाई में गन्ने की खोई, इथेनॉल को लेकर कई रिसर्च चल रही हैं। उन्होंने बताया कि जानवरों को खिलाए जाने वाली चरी से इथेनॉल बनाने की तकनीक विकसित की गई है। शोध के दौरान चरी में 36 फीसदी फ्रक्टोज, 32 फीसदी ग्लूकोज और सात फीसदी सुक्रोज मिला। सुक्रोज की मात्रा कम होने से इसे बेहतर शुगर सिरप बनाया जा सकता है।

The Lowest calorie Syrup prepared from animal feed 'Chari' successful experiment of NSI