पार्लर से सज संवर कर झूले पर विराजेंगे लड्डू गोपाल, मैन्यूक्योर के साथ फेशियल भी

Krishna Janmashtmi 2022: कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर भगवान कृष्ण बाल-गोपाल के रूप में सज संवरकर झूला झूलेंगे।

कई घरों के लड्डू गोपाल ब्यूटी पार्लर में सज रहे है। कान्हा का मोहक रूप और निखारने को ब्यूटी पार्लर का क्रेज बढ़ता जा रहा है। कान्हा के कद-काठी के हिसाब से श्रृंगार पैकेज है। मुरलीवाले की ब्यूटी पार्लर चंदन व सिंदूर से चमकाया जा रहा है। वृंदावन व नाथद्वारा की तर्ज पर लड्डू गोपाल का श्रृंगार किया जा रहा है। लाला के केश से लेकर पैजनियाना तक को आकर्षक बनाया जा रहा है। कान्हा ब्यूटी पार्लर, कन्हैया श्रृंगालय, गोपालजी श्रृंगार केंद्र के नाम से कान्हा के विशेष पार्लर आकर्षण का केंद्र बने हुए है। कान्हा को सजाने के लिए इन ब्यूटी पार्लर में एडवांस बुकिंग चल रही है। करवा चौथ में सजनी के विशेष मेकअप की तरह ही कान्हा का भी पैकेज है। फुल श्रृंगार, हाफ श्रृंगार, केश सज्जा, ज्वेलरी व वस्त्र सज्जा का पैकेज के अलग-अलग रेट हैं।

Laddu Gopal sit on the swing after getting Ready from parlor facials along with the manicure