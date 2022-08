कॉमेडियन राजू श्रीवास्तव की फिर बिगड़ी तबियत, डॉक्टरों ने कहा ब्रेन डेड अवस्था में

Comedian Raju Srivastav Health Update: कॉमेडियन राजू श्रीवास्तव की तबियत और बिगड़ी गई। ब्रेन डेड अवस्था में है। भगवान भरोसे परिजन।

मशहूर और उत्तर प्रदेश फिल्म परिषद के अध्यक्ष कॉमेडियन राजू श्रीवास्तव की हालत एक बार फिर बिगड़ गई है। डॉक्टरों का कहना है कि राजू की हालत बेहद गंभीर है। पिछले कुछ दिनों में उनकी हालत स्थिर बताई जा रही थी, लेकिन अब उनकी तबीयत को लेकर चिंता जताई जा रही है। उनकी हालत पहले से ज्यादा खराब हो गई है। उनका ब्रेन लगभग डेड की स्थिति में पहुंच गया है। राजू के मुख्य सलाहकार अजित सक्सेना ने इस बात की जानकारी दी है। उन्होंने कहा हम सब अब भगवान के भरोसे हैं। वह कोई करिश्मा करें। कॉमेडियन का इलाज दिल्ली के एम्स अस्पताल में चल रहा है, जहां वे 10 अगस्त से भर्ती हैं। जिम में वर्कआउट करते वक्त राजू श्रीवास्तव बेहोश होकर गिर गए थे। जिसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन उस दिन से लेकर अब तक वो होश में नहीं आए हैं। राजू श्रीवास्तव के फैंस लगातार उनकी सेहत के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। डॉक्टर्स उनकी सेहत की लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं, लेकिन उनकी हालत में सुधार नहीं आया है।

Comedian Raju Srivastava's healt Critical again doctors said his condition is very serious