बड़े बेटे को बचाने के लिए मां ने कुर्बान कर दी अपनी जान, नशेड़ी छोटे बेटे ने मा दी गोली

उत्तर प्रदेश के इटावा जिले के थाना चौबिया क्षेत्र के अंतर्गत गांव नगला मरदान में कलयुगी बेटे ने शराब के नशे में अपनी मां को तमंचे से गोली मार कर हत्या कर दी और फरार हो गया। इटावा के पुलिस अधीक्षक ग्रामीण सत्यपाल सिंह ने यह जानकारी दी। सिंह ने बताया कि आरोपी के बड़े भाई मनोज यादव की तहरीर पर शिव प्रताप यादव उर्फ दरोगा के खिलाफ धारा 304 के तहत गैरइरादतन हत्या का मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है। आरोपी युवक को जल्द ही पकड़ा जाएगा। उन्होंने बताया कि शनिवार रात को गोली मारे जाने के बाद गंभीर अवस्था में परिजनों महिला को लेकर सैफई मेडिकल यूनिवर्सिटी गए जहा पर डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। हत्यारोपी बेटे की सरगर्मी से तलाश में पुलिस की टीमें जुटी हुई है। हत्यारोपी बेटे के खिलाफ गैर इरादतन हत्या का मामला दर्ज कर लिया गया है। मृतक महिला के दूसरे बेटे ने बताया कि उनका भाई शराब के नशे में धुत फायरिंग कर रहा था। इस दौरान मां के कई बार मना करने पर भी जब नशेड़ी भाई नहीं माना तो मां ने कहा कि गोली मारनी है तो मुझे मार। उसने कहा कि उनके भाई का इरादा मां की हत्या करने का नहीं था, लेकिन अचानक मां को गोली लग गई जिससे उनकी मौत हो गई।

Younger son Killed his Mother in Drunk State in Etawah