मीडिया की आजादी को लेकर घिरे पाक विदेश मंत्री, लंदन में पत्रकार ने जमकर लगाई क्लास

लंदन। पाकिस्तान से लगातार प्रेस आजादी पर खतरे को लेकर खबरें आ रही हैं। आसिफ अली जरदारी के इंटरव्यू को बीच में रोकना हो या रावलपिंडी स्थित सेना अस्पताल में हुए धमाके की कवरेज पर रोक का मामला हो, हाल में ऐसे कई उदाहरण सामने आए, जिससे ऐसा अंदाजा लगाया जा रहा है कि पाकिस्तान में मीडिया पर सेंसरशिप ( Media censorship in Pakistan ) बढ़ती जा रही है।

इसी बीच एक बड़ी खबर लंदन से सामने आई है, जहां इसी विषय पर एक पत्रकार ने पाक विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी ( pakistan foreign minister shah mahmood qureshi ) की जमकर क्लास लगाई।

'डिफेंड मीडिया फ्रीडम' नाम की प्रेस कान्फ्रेंस में पहुंचे थे कुरैशी

पाक विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी लंदन दौरे पर पहुंचे थे। इस दौरान गुरुवार को वो 'डिफेंड मीडिया फ्रीडम' (मीडिया की आजादी को बचाओ) विषय पर आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में हिस्सा लेने पहुंचे थे। इसी दौरान एक कनाडाई पत्रकार ( Canadian Journalist ) ने कुरैशी की जमकर लताड़ लगाई। पत्रकार का दावा है कि उसने कुछ समय पहले पाकिस्तानी सरकार की शिकायत करने पर उसका सोशल मीडिया अकाउंट सस्पेंड कर दिया गया था। इस बात से नाराज पत्रकार ने पाकिस्तान में मीडिया के हालात का हवाला देते हुए कुरैशी की जमकर क्लास ली। इस वाकये का एक वीडियो भी सामने आया है, जिसे आप खबर में देख सकते हैं।

मीडिया कवरेज पर पाक सरकार का शिंकजा

आपको बता दें कि हाल ही में पाकिस्तान इलेक्ट्रानिक मीडिया रेग्यूलेटरी अथॉरिटी (PEMRA) ने तीन प्राइवेट चैनलों का ट्रांसमिशन सस्पेंड कर दिया था। इन चैनलों ने पाक के पूर्व राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी का इंटरव्यू अपने चैनल पर प्रसारित किया था। इसके अलावा, हाल ही में पाक सरकार ने निर्देश दिए हैं कि जेल में बंद पाक के पूर्व पीएम नवाज शरीफ और पूर्व राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी जैसे राजनेताओं को मीडिया कवरेज नहीं दी जाएगी।

That’s exactly what I’m talking about. Twitter didn’t delete my whole account. But they deleted a tweet they said violated Pakistani law. Twitter said that to me in an email. I’m in Canada. Twitter is in America. But Pakistan censored us. https://t.co/nE0NlhqMux