MQM संस्थापक अल्ताफ हुसैन ने पुलिस के सवालों का जवाब देने से इनकार किया

लंदन। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट (MQM) के संस्थापक अल्ताफ हुसैन ने स्कॉटलैंड यार्ड के आतंकवाद विरोधी कमांड यूनिट के सवालों का जवाब देने से इनकार कर दिया है। लंदन के साउथवार्क पुलिस स्टेशन में हुसैन से मंगलवार रात 10 बजे पूछताछ शुरू हुई और आधी रात तक चली। एमक्यूएम के संस्थापक ने केवल उनके नाम, जन्म तिथि और उनके आवासीय पते की पुष्टि की। बाद में उन्होंने पुलिस के सवालों का जवाब देने से इनकार कर दिया और पूछे गए सभी सवालों के जवाब में "नो कमेंट" का विकल्प चुना।

MQM के संस्थापक अल्ताफ हुसैन का बड़ा बयान, मुल्क की बर्बादी के पीछे वर्दी है.. फौज की वर्दी

पूछताछ के दौरान बिगड़ी अल्ताफ हुसैन की तबीयत

MQM के संस्थापक को उनके अधिकारों के बारे में बताते हुए पुलिस अधिकारियों ने अपनी पूछताछ शुरू की। मौके पर मौजूद अल्ताफ हुसैन के वकीलों ने उन्हें पुलिस के सवालों का जवाब नहीं देने की सलाह दी। उन्होंने पुलिस को बताया कि उनके मुवक्किल एक स्वतंत्र न्यायाधीश के समक्ष केवल सवालों का जवाब देंगे। बाद में हुसैन द्वारा सीने में दर्द की शिकायत के बाद आधी रात को उनसे पूछताछ रोक दी गई। उधर पुलिस ने साफ़ किया है किवह उनसे हर एक सवाल पूछेंगी जो तैयार किया गया है। उधर पाकिस्तान में मीडिया का कहना है कि पुलिस के सवालों का जवाब देने के लिए MQM संस्थापक का इनकार एक रणनीतिक कदम है।

#London: #MQM founder #AltafHussain has been arrested in a raid at his residence in London and shifted to a police station in Central London.

According to media sources, over a dozen police officers carried out the raid at Hussain's residence .