राष्ट्रमंडल विदेश मंत्रियों की बैठक में भाग लेंगे एस जयशंकर, शाह महमूद कुरैशी से नहीं होगी मुलाकात

लंदन। विदेश मंत्री एस जयशंकर ( S Jaishankar ) आज लंदन में 19 वें राष्ट्रमंडल विदेश मामलों के मंत्रियों की बैठक में भाग लेंगे। सम्मेलन के दौरान अन्य विदेशी मंत्रियों के अलावा उनके ब्रिटिश समकक्ष जेरेमी हंट से मिलने की संभावना है।

मार्लबोरो हाउस में कॉमनवेल्थ के मुख्यालय में आयोजित होने वाली कॉन्क्लेव में पाकिस्तान सहित विभिन्न राष्ट्रमंडल देशों के विदेश मंत्री भाग ले रहे हैं।

ब्रिटिश विदेश मंत्री से मिलेंगे जयशंकर

इस यात्रा के दैरान विदेश मंत्री के अपने ब्रिटिश समकक्ष से मिलने की उम्मीद लगाई जा रही है। दोनों नेता द्विपक्षीय संबंधों के अलावा कई अंतर्राष्ट्रीय मामलों पर भी चर्चा करेंगे। विदेश मंत्री बनने के बाद जयशंकर की यह तीसरी यात्रा है। अपनी इस यात्रा के दौरान उनके ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री से मिलने की भी संभावना है।

