एस जयशंकर के साथ साझा प्रेस वार्ता में बोले पोम्पियो, दोनों देशों की साझेदारी छू रही नई ऊंचाइयां

नई दिल्ली। अमरीकी विदेश मंत्री माइक पोम्पियो ( Mike Pompeo ) तीन दिवसीय भारत दौरे पर हैं। इस दौरान उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ( PM narendra Modi ), विदेश मंत्री डॉ. एस जयशंकर ( foreign minister S Jaishankar ), एनएसए अजीत डोभाल ( nsa ajeet dobhal ) से मुलाकात की। इसके बाद पोम्पियो और एस जयशंकर दिल्ली में एक साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया।

विदेश मंत्री एस जय शंकर ने कहा कि अमरीका के साथ आतंकवाद समेत कई द्विपक्षीय और वैश्विक मुद्दों पर बात हुई है। वहीं पोम्पियो ने कहा कि भारत और अमरीका की साझेदारी अब नई ऊंचाईयां छू रही है।

External Affairs Minister S Jaishankar: Both as countries&as Foreign Ministers, harmonizing our interests&our views, that's really the task of diplomacy. Obviously from time to time in any relationship, specific issues will arise & I think we have discussed many of those issues. pic.twitter.com/01ayg5S8j1

विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका की रणनीतिक साझेदारी है और यह वास्तव में गहरे और व्यापक अभिसरण पर आधारित है जो पिछले कई वर्षों से लगातार बढ़ रहा है। उन्होंने आगे कहा कि मैंने यह साफ कर दिया है कि इंडो-पैसिफिक किसी चीज के लिए है, न कि किसी के खिलाफ है। वह शांति, सुरक्षा, स्थिरता और समृद्धि के लिए है।



विदेश मंत्री ने कहा कि आतंकवाद समेत कई मुद्दों पर दोनों देशों के बीच बातचीत हुई है। उम्मीद सीमा पार से हो रहे आतंकवाद पर नियंत्रण करने में दोनों देश मिलकर काम करेंगे।

EAM S Jaishankar: We discussed a number of bilateral and global issues, on terrorism, I took the opportunity to express our appreciation for the strong support that we have received from the Trump administration, what we say is really zero tolerance for cross border terrorism. pic.twitter.com/cavVTfWwJX