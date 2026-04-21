21 अप्रैल 2026,

मंगलवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

जयपुर

Rajasthan: पंचायत चुनाव से पहले एक्टिव हुई भाजपा, राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन का 27 अप्रेल को राजस्थान दौरा तय

Rajasthan Politics: राजस्थान में भाजपा संगठन को लेकर आने वाले समय में हलचल तेज होने वाली है। भाजपा के नवनियुक्त राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन आगामी 27 अप्रेल को राजस्थान दौरे पर आ रहे हैं।

2 min read
Google source verification

जयपुर

image

Anand Prakash Yadav

Apr 21, 2026

भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन, पत्रिका फोटो

भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन, पत्रिका फोटो

Rajasthan Politics: राजस्थान में भाजपा संगठन को लेकर आने वाले समय में हलचल तेज होने वाली है। भाजपा के नवनियुक्त राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन आगामी 27 अप्रेल को राजस्थान दौरे पर आ रहे हैं। इस संभावित यात्रा को लेकर संगठन स्तर पर तैयारियां शुरू कर दी गई हैं और इसे अहम राजनीतिक घटनाक्रम के रूप में देखा जा रहा है। इस दौरान संगठन को मजबूत करने और आगामी रणनीतियों पर गहन मंथन होने की संभावना है।

यह रहेगा दौरे का कार्यक्रम

भाजपा के नवनियुक्त राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन आगामी 27 अप्रेल को राजस्थान दौरे पर आएंगे। तय कार्यक्रम के अनुसार वे सुबह जयपुर पहुंचेंगे, जहां से सीधे टोक जाएंगे। टोंक में वे स्थानीय भाजपा कार्यालय के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अन्य जिला कार्यालयों का उ‌द्घाटन करेंगे।

भाजपा नेताओं के अनुसार टोंक से बूंदी, प्रतापगढ़, डूंगरपुर, बाड़मेर, पाली और चूरू के जिला कार्यालयों का उद्घाटन किया जाएगा, जबकि दो जिला कार्यालयों का शिलान्यास भी होगा। इसके बाद नितिन नवीन जयपुर लौटेंगे और भाजपा प्रदेश कार्यालय में प्रदेश कोर कमेटी की बैठक लेंगे।

सीएम भजनलाल शर्मा ने ​दौरे का किया था आग्रह

बीते दिनों राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने दिल्ली में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन से मुलाकात की थी। दोनों के बीच राजस्थान में सरकार और संगठन से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर चर्चा हुई। साथ ही प्रदेश में नियुक्तियों और आगामी पंचायत राज चुनावों के साथ ही राज्य मंत्रिमंडल में संभावित विस्तार को लेकर भी चर्चा हुई। मुलाकात के दौरान सीएम भजनलाल शर्मा ने पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन से राजस्थान दौरे का भी आग्रह किया था। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का प्रदेश दौरा इस कारण से काफी अहम माना जा रहा है।

राज्य स्तर पर बनेगा भव्य मुख्यालय भवन

भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ का कहना है कि पार्टी सिर्फ राजनीतिक गतिविधियों तक सीमित नहीं रहना चाहती, बल्कि अपने संगठनात्मक ढांचे को भी मजबूत और आधुनिक बनाने पर जोर दे रही है। इसी दिशा में राजस्थान के हर जिले में भाजपा के नए कार्यालय तैयार किए जा रहे हैं। साथ ही, राज्य स्तर पर एक भव्य और अत्याधुनिक मुख्यालय के निर्माण को लेकर भी चर्चा जारी है, जिस पर जल्द ही फैसला लिया जा सकता है।

ये भी पढ़ें

Rajasthan: पीएम नरेंद्र मोदी जिस यूनिट का बटन दबाते… वहीं लगी आग, 2 घंटे पहले सुरक्षा एजेंसियों ने किया था निरीक्षण
जयपुर
पचपदरा रिफाइनरी आग के बाद पीएम मोदी का दौरा स्थगित, पत्रिका फोटो

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

rajasthan news

rajasthan news in hindi

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

21 Apr 2026 12:18 pm

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / Rajasthan: पंचायत चुनाव से पहले एक्टिव हुई भाजपा, राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन का 27 अप्रेल को राजस्थान दौरा तय

बड़ी खबरें

View All

जयपुर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

Transgender Act Amendment: ट्रांसजेंडर अधिनियम में बदलाव के खिलाफ जयपुर से उठी आवाज, जानें क्या है पूरा विवाद

Transgender Activist Pushpa Mai Files Petition Against Amendments to Transgender Act
जयपुर

पेपरलीक मामले में हाईकोर्ट की सख्ती, छठी बार खारिज की कांस्टेबल भर्ती 2018 के आरोपी की जमानत

Court ORder
जयपुर

Jaipur AI Traffic : जयपुर में अब जाम से मिलेगी राहत, जल्द शुरू होंगे AI ट्रैफिक सिग्नल, जानें फायदे

Jaipur Now relief jam AI traffic signals will be launched soon know benefits
जयपुर

JEE Main 2026 Result : टॉप 100 में जयपुर के स्टूडेंट्स का जलवा, बेटियों ने भी गाड़े झंडे

JEE Result 2026
जयपुर

Muhana Mandi : थोक मंडी में आज भी महंगा बिका नींबू, हरी मिर्ची के दामों में आ रही गिरावट

जयपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.