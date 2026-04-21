Rajasthan: पंचायत चुनाव से पहले एक्टिव हुई भाजपा, राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन का 27 अप्रेल को राजस्थान दौरा तय

बीते दिनों राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने दिल्ली में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन से मुलाकात की थी। दोनों के बीच राजस्थान में सरकार और संगठन से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर चर्चा हुई। साथ ही प्रदेश में नियुक्तियों और आगामी पंचायत राज चुनावों के साथ ही राज्य मंत्रिमंडल में संभावित विस्तार को लेकर भी चर्चा हुई। मुलाकात के दौरान सीएम भजनलाल शर्मा ने पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन से राजस्थान दौरे का भी आग्रह किया था। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का प्रदेश दौरा इस कारण से काफी अहम माना जा रहा है।