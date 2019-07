कांग्रेस सांसदों के मनाने पर भी नहीं माने राहुल गांधी, इस्तीफा देने पर अड़े

नई दिल्ली। कांग्रेस चेयरपर्सन सोनिया गांधी ( Sonia Gandhi ) की अध्यक्षता में बुधवार को कांग्रेस के लोकसभा ( Lok Sabha ) सांसदों की बैठक हुई। इस बैठक में 51 सांसदों के साथ कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ( Congress President Rahul Gandhi ) भी मौजूद रहे। बैठक में कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी अपने इस्तीफे पर अड़े रहे ( Rahul gandhi refuse as congress chief )। सभी सांसदों ने उन्हें मनाने की कोशिश भी की लेकिन राहुल गांधी नहीं माने।

हार की जिम्मेदारी सबकी

राहुल गांधी को अध्यक्ष पद पर बने रहने के लिए 51 सांसदों की ओर से तर्क भी दिए गए। सांसद शशि थरूर और मनीष तिवारी ने राहुल गांधी से कहा कि कांग्रेस के प्रदर्शन और हार की जिम्मेदारी सिर्फ आपकी नहीं है। ये जिम्मेदारी सबकी है। बावजूद राहुल गांधी कांग्रेस की हार का जिम्मा लेते हुए अपने इस्तीफे की बात पर कायम रहे।

Sources: In the Congress Parliamentary party meeting chaired by Sonia Gandhi, Rahul Gandhi was determined not to take back his resignation as the Congress President. (Visuals after the conclusion of the meeting) pic.twitter.com/ia7o9AoxnU