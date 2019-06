TDP चीफ चंद्रबाबू नायडू के आलीशान बंगले पर चल रहा बुल्डोजर, 5 करोड़ से हुआ था निर्माण

नई दिल्ली। आंध्र प्रदेश ( Andhra Pradesh ) के पूर्व CM और तेलगु देशम पार्टी ( TDP ) के अध्यक्ष चंद्रबाबू नायडू ( TDP Chandrababu Naidu ) के सरकारी बंगले 'प्रजा वेदिका' ( 'Praja Vedike' ) को ध्वस्त किया जा रहा है। वहीं, चंद्रबाबू नायडू ( Chandrababu Naidu ) विदेश से लौटने के बाद सीधे अपने आवास 'प्रजा वेदिका' पहुंच गए हैं। चंद्रबाबू नायडू अपने घर के ही अंदर है, जबकि बाहर से 30 मजदूर, 6 ट्रक और JCB बंगले को गिराने में लगी है। इस मौके पर TDP के सैकड़ों कार्यकर्ता भी मौजूद हैं।

Andhra Pradesh: Demolition of 'Praja Vedike' building is underway in Amaravati. The building was constructed by the previous government led by N Chandrababu Naidu . pic.twitter.com/ZCpqBzmEZC — ANI (@ANI) June 26, 2019

मंगलवार देर रात ध्वस्तीकरण की कार्रवाई

आपको बता दें कि राज्य के नवनियुक्त मुख्यमंत्री वाईएस जगन मोहन रेड्डी ( YS Jagan Mohan Reddy ) ने नायडू ( TDP chandrababu naidu ) के सरकारी आवास 'प्रजा वेदिका' को गिराने का आदेश जारी किया था, जिसके बाद प्रशासन ने मंगलवार देर रात ध्वस्तीकरण की कार्रवाई शुरू कर दी। नायडू के बंगले पर हो रही ध्वस्तीकरण की कार्रवाई बुधवार को भी जारी है।

आपातकाल की बरसी पर अमित शाह का राष्ट्रभक्तों को नमन, ममता ने मोदी सरकार को बताया 'सुपर इमरजेंसी'

आपको बता दें कि इससे पहले पूर्व CM चंद्रबाबू नायडू ने सरकार से 'प्रजा वेदिका' को नेता विपक्ष का सरकारी बंगला घोषित करने की मांग की थी। लेकिन मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी ने उनकी मांग को अस्वीकार कर दिया।

#WATCH: Demolition of 'Praja Vedike' building underway in Amaravati. The building was constructed by the previous government led by N. Chandrababu Naidu. #AndhraPradesh pic.twitter.com/qRCWjfVTJZ — ANI (@ANI) June 25, 2019

CM आवास के रूप में 'प्रजा वेदिका'

आपको बता दें कि सरकार ने नायडू ( TDP Chandrababu Naidu ) के आवास प्रजा वेदिका का निर्माण राज्य की राजधानी क्षेत्र विकास प्राधिकरण ( APCRDA ) के माध्यम से तत्कालीन मुख्यमंत्री आवास के रूप में किया था। इस आवास के निर्माण में पांच करोड़ रुपए की लागत आई थी। इस बंगले का इस्तेमाल नायडू सरकारी कार्यों और नेताओं के साथ मीटिंग के लिए करते थे।

कोलकाता में JMB के 4 आतंकवादी गिरफ्तार, दिल्ली पुलिस ने 15 क्रिमनल दबोचे

Demolition of 'Praja Vedike' building underway in Amaravati. The building was constructed by the previous government led by N Chandrababu Naidu

#AndhraPradesh pic.twitter.com/DeNs1xqR9f — ANI (@ANI) June 25, 2019

विधानसभा चुनाव में शिकस्त

गौरतलब है कि लोकसभा चुनाव के साथ आंध्र प्रदेश में हुए विधानसभा चुनावों में टीडीपी को जगन मोहन रेड्डी की वाईएसआर कांग्रेस पार्टी (वाईएसआरसीपी) के हाथों बड़ी शिकस्त मिली है। वाईएसआरसीपी ने 175 सदस्यीय विधानसभा में 151 सीट हासिल कर पूर्ण बहुम प्राप्त किया है। वहीं आम चुनाव में वाईएसआरसीपी को 22 सीटें मिलीं, जबकि टीडीपी को केवल 3 सीटों पर ही जीत मिल पाई है।

अवैध रूप से निर्माण कर रहे नायडू

दरअसल, मुख्यमंत्री जगनमोहन रेड्डी ने मंगलवार को चंद्रबाबू नायडू पर कृष्णा नदी के किनारे अवैध रूप से घर के निर्माण का आरोप लगाया था। इसके बाद रेड्डी ने अवैध संरचनाओं को ध्वस्त करने की घोषणा की थी।