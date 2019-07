कोलकाता में JMB के 4 आतंकवादी गिरफ्तार, दिल्ली पुलिस ने 15 क्रिमनल दबोचे

नई दिल्ली। कोलकाता की स्पेशल पुलिस टास्क फोर्स ( Kolkata STF ) ने कोलकाता से 3 बांग्लादेशी नागरिकों समेत आतंकवादी संगठन नियो-जेएमबी (जमात-उल-मुजाहिदीन बांग्लादेश) ( Jamaat-ul-Mujahideen Bangladesh ) के 4 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। एक अधिकारी ने मंगलवार को जानकारी देते हुए बताया कि एसटीएफ के अधिकारियों ने सियालदाह रेलवे स्टेशन के पार्किंग स्थल के पास से दो बांग्लादेशी नागरिकों ( Bangladeshi citizens ) को गिरफ्तार किया।

कोलकाता एसटीएफ ( Kolkata STF ) के अनुसार आतंकवादी संगठन नियो-जेएमबी/आईएस (इस्लामिक स्टेट) ( Jamaat-ul-Mujahideen Bangladesh ) के सदस्यों- मोहम्मद जिया-उर-रहमान (44) और मेमन-उर-राशिद (33)- को सोमवार को गिरफ्तार किया गया। उनके कब्जे से एम मोबाइल फोन, जिसमें तस्वीरें, वीडियो, जेहादी साहित्य और जेहाद पर किताबें बरामद की गईं।" उनसे पूछताछ के बाद अन्य लोगों को गिरफ्तार किया गया।

विदेश मंत्री एस.जयशंकर ने गुजरात से राज्य सभा के लिए किया नामांकन

Kolkata STF कहा, "एक अन्य बांग्लादेशी नागरिक मोहम्मद साहीन आलम (23) और पश्चिम बंगाल के बीरभूम जिला में रहने वाले रोबी-उल-इस्लाम (35) को मंगलवार को हावड़ा रेलवे स्टेशन के पास से गिरफ्तार किया गया। उनके कब्जे से भी जिहादी साहित्य बरामद किया गया।"

आपातकाल की बरसी पर अमित शाह का राष्ट्रभक्तों को नमन, ममता ने मोदी सरकार को बताया 'सुपर इमरजेंसी'

Delhi Police Crime Branch arrests 15 criminals of Kapil Sangwan gang, who had gathered in Dwarka to celebrate release of Kapil Sangwan on parole. pic.twitter.com/NFoygzxaF6