बीकानेर रेंज में गैंगस्टरों पर बड़ा एक्शन; 7 गैंग पुलिस के रडार पर, 48 गुर्गे गिरफ्तार

Rajasthan Police Action: बीकानेर रेंज में सक्रिय गैंगस्टरों और उनके नेटवर्क पर पुलिस ने शिकंजा कस दिया है। लॉरेंस बिश्नोई और रोहित गोदारा गैंग के अलावा 5 अन्य आपराधिक गिरोह भी पुलिस के निशाने पर हैं। पिछले 2 महीनों में विभिन्न गैंगों से जुड़े 48 गुर्गों को गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे पहुंचाया गया है। पुलिस ने गैंगस्टरों से प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से जुड़े युवकों की विस्तृत कुंडली तैयार कर उनकी गतिविधियों पर नजर रखी हुई है।