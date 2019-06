PM मोदी के भाषण पर ओवैसी का पलटवार- 'अगर हम गटर में हैं तो बाहर निकालिए'

नई दिल्ली। संसद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ( PM Narendra Modi ) के भाषण पर आल इंडिया मजलिस-इ-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने पलटवार ( Asaduddin Owaisi targets PM Narendra Modi ) किया है। ओवैसी ने कहा कि प्रधानमंत्री को शाहबानो तो याद है, लेकिन अखलाक याद नहीं है। उन्होंने कहा कि बाबरी मस्जिद ( Babri Masjid ) नरसिम्हा राव ( Narasimha Rao )की सरकार में गिराई गई थी। अगर हम गटर में हैं, तो फिर हमें गटर से बाहर निकालिए।

A Owaisi: No Muslim MP from your party comes. Who is keeping them behind? You. There's a difference b/wtheir words&ideology. Narasimha Rao was responsible for Babri Masjid demolition, despite being PM he couldn't do anything. Now there's PM Modi who wants to work on his ideology.