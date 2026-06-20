भारी बारिश में उजड़ा था घर, राहुल के जन्मदिन पर गीथक्का को मिला भारत जोड़ो घर

कांग्रेस नेता श्रीनिवास ने बताया कि गीथक्का अपने पति से अलगाव, मां के निधन जैसी मुसीबत के बीच भारी बारिश में घर तबाह हो गया। ऐसे कठिन हालात में स्थायी घर के अभाव के बीच वे अपने बेटे का अकेले पालन-पोषण कर रही थीं। इस पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने आपसी सहयोग से गीथक्का के लिए नया घर बनवाया गया। इसे ‘भारत जोड़ो’ आंदोलन की सेवा भावना को समर्पित पहल बताया गया है। श्रीनिवास ने गीथक्का को घर की चाबी सौंपते हुए कहा कि यह पहल जरूरतमंद परिवारों के जीवन में सम्मान, सुरक्षा और नई उम्मीद देने का प्रयास है। यह अभियान समाज के कमजोर वर्गों के साथ खड़े होने और सेवा के मूल्यों को आगे बढ़ाने की भावना का प्रतीक है।