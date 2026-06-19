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ऑपरेशन टाइगर: 21 जून को शिंदे सेना में शामिल हो सकते हैं उद्धव के 6 बागी सांसद

Shiv Sena UBT MPs Rebel: महाराष्ट्र में जारी सियासी घमासान के बीच उद्धव ठाकरे को बड़ा झटका लगने वाला है। पार्टी नेतृत्व के खिलाफ बगावत करने वाले 6 लोक सभा सांसद आगामी 21 जून को औपचारिक रूप से एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना में शामिल हो सकते हैं।

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मुंबई

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Dinesh Dubey

Jun 19, 2026

Shiv Sena UBT MPs split

21 जून को शिंदे सेना में शामिल हो सकते हैं उद्धव गुट के 6 सांसद (Photo: IANS)

Uddhav Thackeray Shiv Sena UBT Split: महाराष्ट्र की राजनीति में 'ऑपरेशन टाइगर' को लेकर चर्चाएं लगातार तेज होती जा रही हैं। इस बीच बड़ी खबर सामने आ रही है कि शिवसेना (उद्धव बालासाहेब ठाकरे) के 6 बागी सांसद 21 जून को उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना में औपचारिक रूप से शामिल हो सकते हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक, लोक सभा स्पीकर ओम बिरला के फैसले के बाद ये सांसद अपने अगले राजनीतिक कदम का ऐलान जल्द करेंगे।

स्थापना दिवस पर टल गया था प्रवेश

इससे पहले ऐसी खबरें थीं कि इन 6 बागी सांसदों को आज शिवसेना के 60वें स्थापना दिवस समारोह के दौरान ही पार्टी में शामिल कर लिया जाएगा। हालांकि, शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना और उद्धव ठाकरे गुट दोनों ने ही इस बात से साफ इनकार किया था कि स्थापना दिवस कार्यक्रम में ऐसा कोई विलय या प्रवेश तय नहीं है। इसे अब सूत्रों का कहना है कि अब इसके लिए 21 जून का दिन फाइनल किया गया है।

व्हिप के बावजूद बैठक से नदारद रहे 6 सांसद

बगावत करने वाले इन सांसदों में नागेश पाटिल आष्टीकर, संजय देशमुख, संजय जाधव, संजय दीना पाटिल, ओमप्रकाश राजे निंबालकर और भाऊसाहेब वाकचौरे शामिल हैं। इन सभी सांसदों ने गुरुवार को नई दिल्ली में आयोजित शिवसेना (UBT) की संसदीय दल की बैठक से दूरी बना ली थी, जबकि पार्टी की तरफ से इसके लिए बकायदा 'व्हिप' जारी किया गया था। बैठक में केवल अरविंद सावंत, अनिल देसाई और राजाभाऊ वाजे ही शामिल हुए, जिससे पार्टी के भीतर की गहरी दरार खुलकर सामने आ गई। इसके बाद इन छह सांसदों को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है।

दिल्ली के बाद अब मुंबई में ‘ऑपरेशन टाइगर’, उद्धव गुट के 20 से ज्यादा पार्षद बदल सकते हैं पाला

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Updated on:

19 Jun 2026 02:17 pm

Published on:

19 Jun 2026 02:02 pm

Hindi News / Maharashtra / Mumbai / ऑपरेशन टाइगर: 21 जून को शिंदे सेना में शामिल हो सकते हैं उद्धव के 6 बागी सांसद

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