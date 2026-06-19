ऑपरेशन टाइगर: 21 जून को शिंदे सेना में शामिल हो सकते हैं उद्धव के 6 बागी सांसद

बगावत करने वाले इन सांसदों में नागेश पाटिल आष्टीकर, संजय देशमुख, संजय जाधव, संजय दीना पाटिल, ओमप्रकाश राजे निंबालकर और भाऊसाहेब वाकचौरे शामिल हैं। इन सभी सांसदों ने गुरुवार को नई दिल्ली में आयोजित शिवसेना (UBT) की संसदीय दल की बैठक से दूरी बना ली थी, जबकि पार्टी की तरफ से इसके लिए बकायदा 'व्हिप' जारी किया गया था। बैठक में केवल अरविंद सावंत, अनिल देसाई और राजाभाऊ वाजे ही शामिल हुए, जिससे पार्टी के भीतर की गहरी दरार खुलकर सामने आ गई। इसके बाद इन छह सांसदों को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है।