‘चटोरी रजनी’ को दर्द में देखकर दिल्ली पुलिस पर भड़के लोग, बोले- एक साल पहले ही 16 साल का बेटा खोया है

Delhi Police Questioned On Chatori Rajani Assault Case: फूड इन्फ्लुएंसर चटोरी रजनी इन दिनों मुश्किल वक्त का सामना कर रही हैं। रजनी के साथ कथित तौर पर हुई मारपीट की घटना ने एक बार फिर उनके पुराने जख्मों पर नमक डाल दिया है। इस पूरे मामले के बाद जहां उन्हें सोसाइटी वालों से अपने बेटे की मौत को लेकर फिर से सुनना पड़ रहा है, वहीं वो लगातार दिल्ली पुलिस और सरकार से मदद की गुहार लगा रही हैं लेकिन अब तक उनकी मदद के लिए कोई आगे नहीं आया है। इस पूरे मामले को लेकर अब फैंस भी दिल्ली पुलिस और सरकार के रवैये पर सवाल उठा रहे हैं।