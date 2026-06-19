‘मुझे सादा खाना जहर लगता है’, पाकिस्तानी इन्फलुएंसर फरिहा फारुख की वायरल रील पर आई मीम्स की बौछार

Pakistani Viral Girl Fariha Farukh Biryani Video: 'मुझे सादा खाना जहर लगता है' पाकिस्तानी इन्फ्लुएंसर फरिहा फारूख की ये वाली वीडियो तो आपने अब तक जरूर देखी होगी। ये वीडियो इस समय सोशल मीडिया पर हर जगह ट्रेंड कर रहा है। इस वीडियो पर अब तक ढेरों लाइक्स, शेयर और मीम्स बन चुके हैं। इस वीडियो के शेयर होने के बाद इंटरनेट पर मीम्स ही मीम्स इन दिनों देखने को मिल रहे हैं।