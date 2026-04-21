Kanpur Dehat News: जर्जर बिजली पोल से उतरा करंट, ट्रैक्टर चालक की मौके पर मौत; ग्रामीणों ने किया सड़क जाम

पुलिस के अनुसार, घाटमपुर थाना क्षेत्र के राहा गांव निवासी मिथलेश उर्फ दिनेश (25) अपने मामा रामप्रकाश कमल के यहां रहकर ट्रैक्टर चलाने का काम करता था। मंगलवार सुबह वह खेत पर जाने के लिए ट्रैक्टर लेकर निकला था। दोपहर करीब ढाई बजे जब वह घर के पास ट्रैक्टर मोड़ रहा था, तभी वहां लगे एक जर्जर विद्युत पोल का सपोर्ट वायर ट्रैक्टर की टक्कर से टूट गया। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक, टूटकर गिरा वायर ट्रैक्टर-ट्रॉली पर आ गिरा और उसका दूसरा सिरा पास से गुजर रही 11 हजार वोल्ट की हाईटेंशन लाइन से संपर्क में आ गया। इससे पूरी ट्रॉली में तेज करंट प्रवाहित हो गया। चालक दिनेश करंट की चपेट में आ गया और उसकी मौके पर ही मौत हो गई।