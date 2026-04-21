Kanpur News:दर्शन के बहाने मंदिर पहुंची दुल्हन, ‘सामान लाओ’ कहते ही हुई फरार—लाखों के जेवर लेकर चौंकाने वाला खेल!”

मंदिर में दर्शन के दौरान दुल्हन ने बड़ी चालाकी से अपने पति को बहाने से बाहर भेज दिया। उसने कहा कि कुछ जरूरी सामान लाना है, जिससे पति बिना शक किए तुरंत मंदिर से बाहर चला गया। जैसे ही युवक दुकान की ओर गया, दुल्हन ने मौके का फायदा उठाया और वहां से फरार हो गई। यह पूरी घटना इतनी तेजी और योजना के साथ हुई कि किसी को भनक तक नहीं लगी। जब तक पति वापस लौटा, तब तक वह काफी दूर जा चुकी थी। इस तरह की चालाकी यह दर्शाती है कि आरोपी महिला पहले से ही इस योजना को अंजाम देने के इरादे से आई थी।