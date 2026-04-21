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Kanpur News:दर्शन के बहाने मंदिर पहुंची दुल्हन, ‘सामान लाओ’ कहते ही हुई फरार—लाखों के जेवर लेकर चौंकाने वाला खेल!”

Kanpur Crime: एक दुल्हन दर्शन के बहाने मंदिर पहुंची और मौका मिलते ही लाखों के जेवर लेकर फरार हो गई। ‘सामान लाओ’ कहकर परिजनों को बहाने से दूर किया और वारदात को अंजाम देकर फरार हो गई।पुलिस ने दुल्हन की तलाश शुरू कर दी है।

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कानपुर

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Avanish Kumar

Apr 21, 2026

सांकेतिक फोटो

Kanpur Crime News:कानपुर के साढ़ थाना क्षेत्र के भीतरगांव में मंगलवार को एक चौंकाने वाली घटना सामने आई। एक नवविवाहित दुल्हन अपने ही पति को धोखा देकर लाखों रुपये के जेवर और नकदी के साथ फरार हो गई। घटना के बाद पीड़ित युवक सदमे में है और न्याय की गुहार लगा रहा है। वही स्थानीय लोगों में भी इस घटना को लेकर चर्चा तेज है। वही सूचना पर पहुंची पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है।

मंदिर दर्शन के बहाने रची गई साजिश

जानकारी के मुताबिक, फतेहपुर जिले के बिंदकी निवासी युवक की हाल ही में शादी हुई थी। शादी के कुछ दिनों बाद वह अपनी पत्नी के साथ कुड़नी हनुमान मंदिर दर्शन करने पहुंचा। मंदिर परिसर में श्रद्धालुओं की भीड़ थी, जिसका फायदा उठाते हुए दुल्हन ने अपनी योजना को अंजाम देने की तैयारी की। पति को इस बात का बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि उसकी पत्नी उसे धोखा देने वाली है। पूरे घटनाक्रम से यह साफ होता है कि यह सब पहले से सोची-समझी साजिश हो सकती है, जिसे सही मौके पर अंजाम दिया गया।

“सामान लेकर आओ” कहकर पति को भेजा बाहर

मंदिर में दर्शन के दौरान दुल्हन ने बड़ी चालाकी से अपने पति को बहाने से बाहर भेज दिया। उसने कहा कि कुछ जरूरी सामान लाना है, जिससे पति बिना शक किए तुरंत मंदिर से बाहर चला गया। जैसे ही युवक दुकान की ओर गया, दुल्हन ने मौके का फायदा उठाया और वहां से फरार हो गई। यह पूरी घटना इतनी तेजी और योजना के साथ हुई कि किसी को भनक तक नहीं लगी। जब तक पति वापस लौटा, तब तक वह काफी दूर जा चुकी थी। इस तरह की चालाकी यह दर्शाती है कि आरोपी महिला पहले से ही इस योजना को अंजाम देने के इरादे से आई थी।

छह लाख के जेवर और नकदी लेकर फरार

पति के अनुसार, दुल्हन अपने साथ करीब छह लाख रुपये के जेवर और नकदी लेकर फरार हुई है। जब वह वापस मंदिर पहुंचा और पत्नी को नहीं पाया तो उसके होश उड़ गए। उसने पहले आसपास के लोगों से पूछताछ की और फिर खुद तलाश शुरू की, लेकिन कहीं भी उसका कोई पता नहीं चला। धीरे-धीरे उसे समझ आया कि उसके साथ ठगी हो चुकी है। यह घटना उसके लिए आर्थिक और मानसिक दोनों तरह से बड़ा झटका साबित हुई है। पीड़ित युवक अब न्याय की उम्मीद में पुलिस की मदद ले रहा है और चाहता है कि आरोपी को जल्द पकड़ा जाए।

पुलिस जांच में जुटी, सीसीटीवी खंगाले जा रहे

घटना के तुरंत बाद युवक साढ़ थाने पहुंचा और पुलिस को पूरी जानकारी दी। पुलिस ने शिकायत दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली जा रही है, ताकि आरोपी महिला के भागने के रास्ते का पता लगाया जा सके। पुलिस का कहना है कि जल्द ही आरोपी महिला को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। इसके साथ ही यह भी जांच की जा रही है कि कहीं इस घटना के पीछे कोई गिरोह तो सक्रिय नहीं है। पुलिस हर पहलू को ध्यान में रखकर जांच कर रही है, ताकि सच सामने आ सके।

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Updated on:

21 Apr 2026 04:29 pm

Published on:

21 Apr 2026 04:26 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Kanpur / Kanpur News:दर्शन के बहाने मंदिर पहुंची दुल्हन, ‘सामान लाओ’ कहते ही हुई फरार—लाखों के जेवर लेकर चौंकाने वाला खेल!”

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